The 2022 class at The Mount Vernon School in Sandy Springs, the largest senior class to graduate in the school’s 50-year history. (Courtesy of The Mount Vernon School)

Congrats to the Class of 2022! High school graduations returned in May, and families gathered to celebrate the students as they earned their diplomas and honors.

Here are the valedictorians and salutatorians for the schools serving Atlanta, Brookhaven, Buckhead, Dunwoody and Sandy Springs. The schools provided the students’ names and photos.

Atlanta Classical Academy

Charles Wessinger, Valedictorian

Mary Catherine Adams, Salutatorian

Atlanta Girls’ School

Annalise Jones, Valedictorian

Atlanta International School

Carolyn Lee, Valedictorian

Cara Joyce, Salutatorian

Atlanta Jewish Academy

Daliya Wallenstein, Valedictorian

Micah Feit Mann, Salutatorian

Benjamin E. Mays High School

Antoni Juarez, Valedictorian

Corissa Ross, Salutatorian

B.E.S.T. Academy

Amani Bedwa, Valedictorian

DeCarlos McKinney, Salutatorian

Booker T. Washington High School

Angel Walker, Valedictorian

Evelyn Navarrete, Salutatorian

Brandon Hall School

Duy “Mike” Nguyen, Valedictorian

Karyssa Hiller, Salutatorian

Capstone Academy

Emily Tso, Valedictorian

Kate Williams, Salutatorian

Carver High School Early College

Toni Takaya Reid, Valedictorian

Zariah Taylor, Salutatorian

Carver High School STEAM

Brian Akomeah-Sakyi, Valedictorian

Kyshawn Forbes, Salutatorian

Chamblee High School

Rafia Islam, Valedictorian

Olivia Li, Valedictorian

Eleanor Altwarg, Salutatorian

Owen Oertell, Salutatorian

Charles R. Drew Academy

Myah Crowell, Valedictorian

Alexandria Sweeny, Salutatorian

Cross Keys High School

Benson Lin, Valedictorian

Alicia McGlory, Salutatorian

D.M. Therrell High School

Daniel Hermonstine, Valedictorian

Evan Means, Salutatorian

Dunwoody High School

Ryan Altera, Valedictorian

Piranavaskanthan Abeyakaran, Salutatorian

Spencer Hopkins, Salutatorian

Frederick Douglass High School

Raymond Bedell, Valedictorian

Jeremiah Williams, Salutatorian

Greater Atlanta Christian School

Marilee Karinshak, Valedictorian

Lynn Sim, Salutatorian

Holy Innocents’ Episcopal School

Brandon Sertl, Valedictorian

George Wray, Valedictorian

Abigail Jablon, Salutatorian

Holy Spirit Preparatory School

Daniel Jones, Valedictorian

Luke Farris, Salutatorian

King Young Women’s Leadership Academy

Alexandria Smith, Valedictorian

Treasure Evans, Salutatorian

KIPP Atlanta Collegiate

Jala Birtha, Valedictorian

Haleigh Sallaway, Salutatorian

Maynard Jackson High School

Madeline Davis, Valedictorian

Meghan Frederick, Salutatorian

Midtown High School

Annie Laster, Valedictorian

Duncan Tanner, Salutatorian

Mount Vernon School

Lisa Kosmos, Valedictorian

Jackson Aull, Valedictorian

Austin Taylor, Salutatorian

North Springs High School

Jacob Mirsky, Valedictorian

Sophia Hawkins, Salutatorian

North Atlanta High School

Milan Capoor, Valedictorian

Riley Coogan, Salutatorian

Pace Academy

Kargil Behl, Valedictorian

Samuel Alkire, Salutatorian

Riverwood International Charter School

Andrew Wyatt, Valedictorian

Taylor Goldman, Salutatorian

South Atlanta High School

Anaya Mitchell, Valedictorian

Ge’Naya Hough, Salutatorian

St. Pius X Catholic High School

Katherine Graebner, Valedictorian

Maximilian Brogi, Salutatorian

The Lovett School

Anika Singh, Valedictorian

Phoebe Ann Phinizy Ellis, Salutatorian

The Weber School

Danny Kobrinsky, Valedictorian

Molly Fisher, Salutatorian

The Westminster Schools

Mira Srinivasa, Valedictorian

Stephen Shin, Valedictorian

Dean Cureton, Salutatorian

Kristina Schaufele, Salutatorian

Wesleyan School

Kayla Kim, Valedictorian